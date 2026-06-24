ترامب: إيران تقدم تنازلات كبيرة للغاية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أن إيران تقدم “تنازلات كبيرة جداً” خلال المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة، معتبراً أن واشنطن تحقق تقدماً واضحاً في مسار التفاهم الذي تم التوصل إليه بين الجانبين.

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين: “نحن ننتصر بفارق كبير، وإيران تقدم تنازلات كبيرة جداً، وسنرى ما سيحدث”، وأضاف أن “إيران توافق على كل ما أريده وعليها أن تفعل ذلك”، في إشارة إلى المحادثات المستمرة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران الأسبوع الماضي.

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي في وقت تتواصل فيه المفاوضات الفنية بين الجانبين لوضع آليات تنفيذ الاتفاق، الذي يشمل الملف النووي والعقوبات الاقتصادية والأصول الإيرانية المجمدة.

وكان ترامب جدد في وقت سابق الأربعاء، تأكيده أن الأموال الإيرانية التي سيُفرج عنها ستُستخدم حصراً لشراء منتجات أميركية، لا سيما المواد الزراعية والأدوية.

وأوضح في منشور عبر منصة “تروث سوشيال” أن الولايات المتحدة لن تمنح إيران أموالاً جديدة، بل ستفرج عن جزء من أصولها المجمدة الخاضعة لرقابة واشنطن، على أن تُستخدم في شراء الذرة والقمح وفول الصويا ومنتجات أميركية أخرى.

كما أكد أن طهران أبلغت واشنطن بأنها لن تفرض أي رسوم أو تكاليف على حركة الملاحة في مضيق هرمز، محذراً من أن أي خطوة من هذا النوع قد تؤدي إلى وقف المفاوضات فوراً.