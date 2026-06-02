ترامب: سنتوصل لاتفاق مع إيران الأسبوع المقبل

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل، يتضمن تمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن المباحثات الجارية تشهد تقدماً إيجابياً رغم وجود بعض القضايا العالقة.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة “إيه بي سي نيوز”، إن الأوضاع تسير في الاتجاه الصحيح، مضيفاً أن المؤشرات الحالية تدعو إلى التفاؤل بشأن إمكانية التوصل إلى تفاهم بين الجانبين خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح الرئيس الأميركي أن المفاوضات شهدت ما وصفه بـ”خلل بسيط”، إلا أنه أكد التعامل معه بشكل سريع، مشيراً إلى أن الأمر ارتبط باستياء الجانب الإيراني من الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

اتصالات مع مختلف الأطراف

وأضاف ترامب أنه أجرى اتصالات مع مختلف الأطراف المعنية بهدف احتواء التصعيد ومنع اتساع نطاق التوتر، مؤكداً أن تلك الجهود أسهمت في وقف تبادل إطلاق النار والحفاظ على مسار التهدئة.

وفي ما يتعلق بالعلاقات مع إيران، اعتبر ترامب أن التوصل إلى اتفاق سلام يمثل خياراً أكثر أهمية من تحقيق مكاسب عسكرية، موضحاً أن المفاوضات مع طهران تتسم بالتعقيد نظراً لحجم الخلافات القائمة بين الطرفين، إلا أن الجانبين يواصلان العمل للوصول إلى تفاهم يحقق المصالح المشتركة.

كما أشار إلى أن مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز لا تزال قيد الاستكمال، مؤكداً أن هناك عدداً محدوداً من النقاط التي تحتاج إلى حسم نهائي قبل اعتمادها رسمياً، معرباً عن اعتقاده بإمكانية الانتهاء منها خلال الأسبوع المقبل.