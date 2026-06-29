ترامب: طهران طلبت الاجتماع.. ونسعى لاتفاق جيد مع استمرار وقف إطلاق النار

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأكيده أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مشددًا على موقفه الرافض لامتلاك طهران قدرات نووية عسكرية.

وقال ترامب في منشور عبر منصة “إكس”، تزامنًا مع حديثه عن ارتفاع معدلات تأييده في استطلاعات الرأي، إن نسب التأييد التي يحظى بها وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مضيفًا: “إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا”.

وفي منشور آخر، أعلن ترامب أن طهران طلبت عقد اجتماع، موضحًا أن اللقاء سيُعقد غدًا في العاصمة القطرية الدوحة، في خطوة تأتي ضمن التحركات المرتبطة بالملف الإيراني.

من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، سيشاركان في الاجتماع المرتقب بالدوحة.

وأوضحت ليفيت أن المحادثات الفنية مع الجانب الإيراني ستتزامن مع اجتماعات على مستوى رفيع، مشيرة إلى أن ترامب يرغب في مواصلة مسار السلام حتى الوصول إلى نتيجة نهائية.

وأضافت أن الرئيس الأميركي لا يزال يحتفظ بخيار استخدام القوة العسكرية، لكنها أكدت في الوقت ذاته استمرار النقاش حول مذكرة التفاهم، مشيرة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار ما زال قائمًا، معربة عن أمل الإدارة الأميركية في التوصل إلى اتفاق مناسب.