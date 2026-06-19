Icon

الين الياباني يلامس أدنى مستوياته في 4 عقود Icon المرور يضبط 2185 مركبة مخالفة للوقوف في أماكن ذوي الإعاقة Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو Icon وظائف شاغرة بـ شركة كاتريون للتموين Icon وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة Icon تسجيل النشاط باسم سعودي وإدارته من أجنبي من أبرز صور التستر التجاري Icon 65% من حالات ضعف النظر في السعودية وراثية Icon 4 خطوات تخفض استهلاك المكيف للكهرباء Icon رياح على العاصمة المقدسة حتى السابعة مساء Icon أسعار النفط تتراجع مع توقعات بزيادة الإمدادات في الأسواق العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

تسجيل النشاط باسم سعودي وإدارته من أجنبي من أبرز صور التستر التجاري

الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤١ صباحاً
تسجيل النشاط باسم سعودي وإدارته من أجنبي من أبرز صور التستر التجاري
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح المحامي محمد الغامدي أن التستر التجاري يتمثل في تمكين شخص غير سعودي من ممارسة نشاط اقتصادي داخل المملكة بشكل مخالف للأنظمة، من خلال إخفاء حقيقة ممارسته للنشاط أو منحه صلاحيات لا يحق له الحصول عليها.

وأضاف الغامدي خلال استضافته في برنامج “ياهلا” أن من أبرز المؤشرات الدالة على وجود حالات تستر تجاري تسجيل النشاط باسم مواطن سعودي، بينما يتولى شخص أجنبي إدارته فعلياً، أو استخدام الحسابات البنكية الخاصة به في التعاملات المالية المرتبطة بالنشاط.

وأشار إلى أن التستر التجاري لا يقتصر أثره على المخالفات الاقتصادية، بل قد تستغله بعض الجهات كغطاء لأنشطة غير مشروعة، من بينها غسل الأموال وتجارة المخدرات وبيع التأشيرات والاتجار بالبشر.

وأكد الغامدي أن فئات مختلفة قد تتأثر بجرائم التستر التجاري، موضحاً أن النساء يُعدن من أكثر الفئات التي تقع ضحية لهذه الممارسات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد