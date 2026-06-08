تنوع حيوي ومراعٍ طبيعية وسماء صافية ترسم مشهدًا بيئيًّا فريدًا في الشمالية 

تبرز منطقة الحدود الشمالية بوصفها إحدى أغنى مناطق المملكة بالمقومات البيئية والطبيعية، إذ تجمع بين المراعي الواسعة، ومسارات هجرة الطيور العابرة للقارات، والبيئة الملائمة لرصد الأجرام السماوية؛ مما يجعلها نموذجًا للتنوع الطبيعي في شمال المملكة.

وتمتد المنطقة على مساحة تزيد على 127 ألف كيلومتر مربع، وتُعد من أبرز البيئات الرعوية في المملكة، حيث وفرت سهولها وأوديتها وروضاتها الطبيعية موردًا مهمًا للرعي وتربية الماشية، وأسهمت في تشكيل أنماط معيشية ارتبطت بالإبل والأغنام والتنقل الموسمي بحثًا عن المراعي.

ومع هطول الأمطار وحلول الربيع تكتسي مساحات واسعة من المنطقة بالنباتات البرية والرعوية المتكيفة مع البيئة الصحراوية، ومن أبرزها الأرطى والرمث والعرفج والعوسج والقيصوم والنصي والربلة والجعدة والخبيز، ما يسهم في دعم الثروة الحيوانية والحفاظ على التوازن البيئي والحد من التصحر.

ويؤدي الغطاء النباتي دورًا مهمًا في استدامة التنوع الحيوي، من خلال توفير موائل مناسبة للكائنات الفطرية والطيور والحشرات، إضافة إلى دوره في تثبيت التربة والحد من تأثير العوامل المناخية على الأراضي المفتوحة.



وتُعد الحدود الشمالية محطة رئيسة للطيور المهاجرة ضمن مسارات الهجرة العالمية بين آسيا وأفريقيا، إذ تستقبل سنويًا أعدادًا كبيرة من الطيور خلال موسمي الربيع والخريف، مستفيدة من السهول والمراعي الطبيعية مناطقَ للراحة والتغذية.

ورصد المختصون عشرات الأنواع من الطيور المهاجرة والمقيمة، من بينها الأبلق المألوف والحميراء الشائعة والصرد الرمادي الكبير، إلى جانب عدد من الطيور الجارحة والمغردة؛ مما يعكس القيمة البيئية للمنطقة وتنوعها الحيوي.

وفي المجال الفلكي توفر المنطقة ظروفًا مثالية لرصد السماء بفضل اتساع رقعتها الصحراوية وانخفاض مستويات التلوث الضوئي في العديد من مواقعها، فيتيح لهواة الفلك والتصوير الليلي متابعة النجوم والكواكب والظواهر الفلكية المختلفة.

وتشهد سماء الحدود الشمالية على مدار العام ظواهر فلكية متنوعة، من بينها زخات الشهب والاقترانات الفلكية ومراحل القمر، إضافة إلى إمكانية مشاهدة العديد من الأجرام السماوية بالعين المجردة في الليالي الصافية، الأمر الذي عزز مكانتها على خريطة السياحة الفلكية والرحلات البرية.

وتضم المنطقة كذلك مواقع طبيعية تستقطب المتنزهين خلال مواسم الربيع، بفضل تنوع تضاريسها واتساع مساحاتها وهدوء بيئتها، ما يجعلها وجهة مناسبة لمحبي الرحلات البرية ومراقبة الطيور والتصوير الفوتوغرافي.

وتجسد الحدود الشمالية نموذجًا بيئيًا متكاملًا يجمع المراعي الطبيعية والتنوع النباتي والحياة الفطرية وصفاء السماء، مؤكدة ما تزخر به المملكة من ثروات طبيعية تسهم في تعزيز الاستدامة وترسيخ الوعي بأهمية المحافظة على الموارد البيئية.