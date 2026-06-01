توديع ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالشقيق بعد إتمام مناسك الحج

بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، شهد منفذ الحديثة ومدينة الحجاج بمركز الشقيق مغادرة ضيوف الرحمن إلى أوطانهم بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج لهذا العام، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي قدمتها الجهات الحكومية والأمنية والخدمية المشاركة.

وواصلت الجهات العاملة بالمنفذ ومدينة الحجاج تنفيذ المرحلة الأخيرة من خططها التشغيلية لموسم الحج، مسخرةً إمكاناتها كافة لضمان انسيابية حركة الحجاج وسرعة إنهاء إجراءات مغادرتهم، وتقديم الخدمات الإرشادية والصحية والإنسانية، بما يعكس ما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من عناية واهتمام بضيوف الرحمن منذ قدومهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

وتسلّم الحجاج المغادرون هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف، في لفتة تجسد عناية القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن وحرصها على توديعهم بما يعكس رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية قاصدي الحرمين الشريفين.

وشهد منفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالشقيق تكاملًا في أداء الجهات المشاركة وتنسيقًا ميدانيًا أسهم في تسهيل حركة الحجاج وتوفير بيئة آمنة ومريحة لهم، امتدادًا للنجاح الذي تحقق في موسم الحج لهذا العام، وحرص المملكة على تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

وعبّر عدد من الحجاج المغادرين عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة -حفظها الله-، على ما وجدوه من عناية ورعاية وخدمات متكاملة خلال رحلتهم الإيمانية، مشيدين بحسن التنظيم وسهولة الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة لهم في مختلف مراحل رحلتهم، مؤكدين أن ما لمسوه يجسد المكانة التي توليها المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين ورعاية ضيوف الرحمن.