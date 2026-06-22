جامعة الأميرة نورة تستحدث 14 برنامجًا أكاديميًا للدراسات العليا للعام الجامعي 1448هـ

أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلةً بعمادة الدراسات العليا، استحداث (14) برنامجًا أكاديميًا في الدكتوراه والماجستير والدبلوم العالي للعام الجامعي 1448هـ، في إطار تطوير برامجها الأكاديمية واستحداث تخصصات نوعية تلبي متطلبات سوق العمل.

وتتضمن البرامج: “دكتوراه الفلسفة في الترجمة”، و”دكتوراه الفلسفة في إدارة الأعمال”، و”الماجستير المهني في تنمية القدرات البشرية للقطاع الحكومي”، و”الماجستير المهني في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)”، و”الماجستير المهني في الخدمات الانتقالية للطلبة ذوي الإعاقة”، إضافةً إلى “الماجستير المهني في الإرشاد المدرسي”، و”الماجستير المهني في علم نفس المنظمات”.

وتشمل البرامج: “ماجستير الأمن الفكري”، و”ماجستير المحاكاة في الرعاية الصحية”، و”ماجستير الرياضيات الحيوية والتنبؤ بالأوبئة”، و”ماجستير العلوم في علم السمع المتقدم”، و”ماجستير الترجمة التخصصية بين اللغة العربية واللغة الفرنسية”، إلى جانب “ماجستير العلوم في إدارة الأعمال (مسار القيادة في الطيران)”، و”الدبلوم العالي في تعليم اللغة العربية لغة ثانية”.

وأوضحت عميدة عمادة الدراسات العليا في الجامعة، الدكتورة مها الرشيد، أنَّ هذه البرامج تُجسِّد رؤية الجامعة في مواكبة متطلبات سوق العمل؛ حيث صُممت لتكون إضافةً كمّية إلى منظومة البرامج القائمة، واستجابةً نوعيةً في احتياجات القطاعات المختلفة.

وأضافت أنَّ البرامج تجمع التعلم الأكاديمي والتطبيق العملي المباشر، ويمكن لها تخريج كفاءات قادرة على قيادة التحول وصناعة الأثر.

وتهدف البرامج المستحدثة إلى إعداد كفاءات وطنية متخصصة في مجالات إستراتيجية متنوعة، وتنمية القدرات البحثية والمهنية، وتعزيز الابتكار، ودعم التكامل بين التخصصات، وتوفير بيئة تعليمية متقدمة تسهم في إنتاج المعرفة، وتطوير الحلول العلمية والتطبيقية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تطوير التعليم.

ويأتي طرح هذه البرامج متوائمًا مع الأهداف الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، من خلال تطوير منظومة الدراسات العليا، وتقديم برامج أكاديمية نوعية تواكب المستقبل، ودعم التميز في التعليم والبحث والابتكار، وللاطلاع على مزيد من المعلومات زيارة الرابط التالي: https://pnu.edu.sa/ar/RegAdm/PGD/Pages/home.aspx.