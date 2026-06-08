جامعة جازان تفتح باب القبول لبرامج الدراسات العليا المجانية للعام الجامعي 1448هـ

أعلنت جامعة جازان فتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا المجانية للعام الجامعي 1448هـ، في إطار جهودها الرامية إلى دعم التعليم العالي، وتنمية الكفاءات الوطنية، وتعزيز فرص التأهيل الأكاديمي والبحثي في مختلف التخصصات العلمية والنظرية.

وأوضحت أن التقديم يشمل برامج الدبلوم العالي، والماجستير، والدكتوراه، عبر بوابة القبول الإلكترونية، ابتداءً من يوم الثلاثاء 23 ذو الحجة 1447هـ، وحتى يوم الخميس 10 محرم 1448هـ، بما يتيح للراغبين في مواصلة دراساتهم العليا فرصة التسجيل، والاطلاع على التخصصات والشروط وآليات القبول المعتمدة.

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم إلى الدخول على بوابة القبول الإلكترونية، واستكمال إجراءات التسجيل خلال المدة المحددة، والاطلاع على الضوابط والشروط الخاصة بكل برنامج، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.