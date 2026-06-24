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جامعة جدة تعلن بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٣ مساءً
جامعة جدة تعلن بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت جامعة جدة، ممثلةً بعمادة الدراسات العليا والتعاون الدولي، بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا إلكترونيًا، اعتباراً من 28 يونيو 2026 ولمدة أسبوعين.
وأوضحت عميدة الدراسات العليا والتعاون الدولي الدكتورة فاتن محمد علي زيني أن برامج الدراسات العليا في الجامعة تتميز بتنوع تخصصاتها النوعية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل، إضافةً إلى توافقها مع أفضل المرجعيات العالمية؛ بما يسهم في تمكين طلبة الدراسات العليا من اكتساب المعارف المتقدمة، وتطوير مهارات البحث والابتكار، وتعزيز قدرتهم على المنافسة محليًا وعالميًا.
وأضافت أن البرامج المطروحة تتنوع بين المسارات الأكاديمية المجانية والبرامج التنفيذية المهنية المدفوعة، وتشمل عددًا من المجالات المتخصصة ذات الأولوية، من أبرزها: ماجستير إدارة سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية، وماجستير الذكاء الاصطناعي، وماجستير هندسة البرمجيات، وماجستير هندسة الشبكات، وماجستير التصميم الداخلي، وماجستير القانون الرياضي، وماجستير الكيمياء الصناعية، وماجستير نظم المعلومات الجغرافية، وماجستير الإدارة الرياضية.
وأشارت إلى أن جامعة جدة تتميز بتقديم برنامج الماجستير في التمويل والاقتصاد، إلى جانب عدد من برامج الدبلوم العالي في تحليل السلوك التطبيقي، والإعلام الرياضي، واللغة الإنجليزية، ضمن منظومة برامج نوعية تلبي احتياجات التنمية، وتعزز فرص التأهيل المهني والتخصصي.
وأتاحت الجامعة الاطلاع على تفاصيل البرامج وشروط القبول وآلية التقديم من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للجامعة: https://ags.uj.edu.sa/Nafathlogin.aspx.

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