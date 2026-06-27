جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في يوليو بالدوحة

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، بأنه من المرتقب انعقاد جولة مفاوضات أميركية إيرانية في شهر يوليو بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقالت المصادر، وفقا لـ”العربية”، إن محادثات أميركا وإيران بالدوحة ستناقش ملف الأموال المجمدة، مشيرة إلى أن باكستان ستستضيف لاحقاً مفاوضات أميركية إيرانية بشأن النووي.

وأضافت أن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف سيقوم بزيارة لإيران 2 يوليو.

جولة جديدة من المفاوضات

وشهدت الساعات الماضية تصعيداً بين إيران وأميركا، وهو الأول منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين في سويسرا.

واتهمت واشنطن طهران بمهاجمة إحدى سفنها التجارية في مضيق هرمز ما استدعى رد أميركي على شكل ضربات لعدة أهداف، وتبعه رد إيراني حيث قالت طهران إنها هاجمت مواقع أميركية، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، السبت.

واعتبرت إيران السبت أن الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة، الجمعة، ضد أراضيها تشكل “انتهاكاً صارخاً” لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين والهادفة إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن هذه الضربات “تشكل انتهاكاً صارخاً للفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً صارخاً للفقرة الأولى من مذكرة التفاهم”، التي جرى التوصل إليها مع الولايات المتحدة في منتصف يونيو.