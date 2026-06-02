حالات تستوجب القيادة في أقصى الجانب الأيمن

شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية التزام قائدي المركبات بالسير في أقصى الجانب الأيمن من الطريق، مؤكدة أن هذا السلوك المروري يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحد من الازدحام، ورفع مستويات السلامة لمختلف مستخدمي الطرق.
وأوضحت الإدارة، عبر مادة حسابها بمنصة إكس أن هناك عدداً من الحالات التي تستوجب على السائق الالتزام بالمسار الأيمن، من بينها الرغبة في الانعطاف إلى طريق آخر جهة اليمين، أو عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأعلى المسموح به على الطريق، إضافة إلى حالات تدني أو انعدام وضوح الرؤية بسبب الظروف المختلفة.
وبيّنت أن الالتزام بأقصى اليمين يعد كذلك إجراءً إلزامياً عند مواجهة مركبة قادمة من الاتجاه المقابل، أو عند إتاحة المجال لمستخدمي الطريق الآخرين الراغبين في التجاوز، بما يضمن انسيابية الحركة ويقلل من احتمالات وقوع الحوادث.
ودعت الإدارة العامة للمرور جميع قائدي المركبات إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية، واتباع السلوكيات الآمنة أثناء القيادة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز مستوى السلامة على شبكة الطرق.