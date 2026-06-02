Icon

حالات تستوجب القيادة في أقصى الجانب الأيمن Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح على عدة مناطق Icon معرض عمارة المسجد النبوي يروي للزوار مراحل تطوره عبر العصور Icon إجراءات رقمية وتنظيمية تختصر زمن استقبال الحجاج إلى دقيقتين Icon عبدربه منصور هادي.. مسيرة قائد واجه العواصف وتمسك بالدولة اليمنية Icon ضوابط نظامية تحكم تصوير الحوادث والمواقف في الأماكن العامة Icon رفع توطين المشتريات يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل Icon سلمان للإغاثة يوزع 3.400 أضحية في عدة مناطق بسوريا Icon القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام.. انضباط أمني ويد حانية Icon توديع ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالشقيق بعد إتمام مناسك الحج Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية
سلوك مروري يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية

حالات تستوجب القيادة في أقصى الجانب الأيمن

الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٠٨ صباحاً
حالات تستوجب القيادة في أقصى الجانب الأيمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شددت الإدارة العامة للمرور على أهمية التزام قائدي المركبات بالسير في أقصى الجانب الأيمن من الطريق، مؤكدة أن هذا السلوك المروري يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، والحد من الازدحام، ورفع مستويات السلامة لمختلف مستخدمي الطرق.

وأوضحت الإدارة، عبر مادة حسابها بمنصة إكس أن هناك عدداً من الحالات التي تستوجب على السائق الالتزام بالمسار الأيمن، من بينها الرغبة في الانعطاف إلى طريق آخر جهة اليمين، أو عند قيادة المركبة بسرعة تقل عن الحد الأعلى المسموح به على الطريق، إضافة إلى حالات تدني أو انعدام وضوح الرؤية بسبب الظروف المختلفة.

وبيّنت أن الالتزام بأقصى اليمين يعد كذلك إجراءً إلزامياً عند مواجهة مركبة قادمة من الاتجاه المقابل، أو عند إتاحة المجال لمستخدمي الطريق الآخرين الراغبين في التجاوز، بما يضمن انسيابية الحركة ويقلل من احتمالات وقوع الحوادث.

ودعت الإدارة العامة للمرور جميع قائدي المركبات إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات المرورية، واتباع السلوكيات الآمنة أثناء القيادة، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز مستوى السلامة على شبكة الطرق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد