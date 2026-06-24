حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 150 ألف قرص مخدر و85 كيلوجرام حشيش

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (150,300) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و(85) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر منصة (إكس) أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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