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حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 150 ألف قرص مخدر و85 كيلوجرام حشيش

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٠٠ مساءً
حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 150 ألف قرص مخدر و85 كيلوجرام حشيش
المواطن - فريق التحرير

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أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (150,300) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و(85) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر منصة (إكس) أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

وأضافت، أن جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ ويمكن الاتصال بأحد الأرقام التالية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية: 911 في بقية مناطق المملكة: 999 أو بالمديرية العامة لحرس الحدود عبر رقم البلاغات: 994 أو بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر رقم البلاغات: 995 أو عبر البريد الإلكتروني:([email protected]).

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