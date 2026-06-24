حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 150 ألف قرص مخدر و85 كيلوجرام حشيش

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية الصحة العالمية: 500 ألف حالة وفاة سنويا في العالم بسبب الحرارة فيصل بن فرحان يصل البحرين للمشاركة بالاجتماع الوزاري بين دول التعاون الخليجي وأمريكا “الشؤون الدينية” تعزّز شراكاتها القرآنية والمعرفية باتفاقيات نوعية بريطانيا تسجل أعلى درجة حرارة في يونيو على الإطلاق وزارة الصحة: الإكسوزوم للاستخدام الخارجي وغير مصرح بحقنه الأخضر يغادر غدًا إلى هيوستن ويواصل تدريباته للرأس الأخضر في كأس العالم كولومبيا تحسم تأهلها للأدوار الإقصائية بفوزها على الكونغو الديمقراطية جامعة جدة تعلن بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات بين إيران وأمريكا مع نظيره الإيراني
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب (150,300) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، و(85) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وأوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر منصة (إكس) أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وأضافت، أن جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ ويمكن الاتصال بأحد الأرقام التالية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية: 911 في بقية مناطق المملكة: 999 أو بالمديرية العامة لحرس الحدود عبر رقم البلاغات: 994 أو بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر رقم البلاغات: 995 أو عبر البريد الإلكتروني:([email protected]).