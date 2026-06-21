دراسة تكشف عن تغيرات مبكرة في خلايا المناعة مع التقدم في العمر

توصلت دراسة حديثة أجراها علماء من جامعة سيتشينوف الطبية في روسيا، إلى أن جهاز المناعة يبدأ بالتغير والتراجع تدريجيًا في مرحلة مبكرة من العمر، تتراوح بين 30 و40 عامًا، وليس فقط خلال مراحل الشيخوخة كما كان يعتقد سابقًا.

وأوضحت الدراسة التي أُجريت بالتعاون مع باحثين من معهد بحوث المناعة الأساسية والسريرية في نوفوسيبيرسك، أن الخلايا المناعية تفقد تدريجيًا قدرتها على الاستجابة للإشارات الالتهابية، ما يؤدي إلى زيادة الالتهابات المزمنة داخل الجسم مع التقدم في العمر، وينتج عن ذلك حالة متناقضة تتمثل في ارتفاع شدة الإشارات الالتهابية مقابل ضعف الاستجابة الخلوية لها.

واعتمد الباحثون على تحليل عينات دم مأخوذة من 144 متبرعًا سليمًا، تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عامًا، مع دراسة مستقبلات السيتوكينات الالتهابية الرئيسية الموجودة على سطح الخلايا المناعية، وأظهرت النتائج انخفاض بعض مؤشرات نشاط الخلايا المناعية ومستقبلاتها السطحية، إلى جانب تغيرات في أنواع أخرى من الخلايا، لا سيما الخلايا اللمفاوية التائية، ما يشير إلى حدوث تغيرات معقدة في آليات استجابة الجهاز المناعي مع التقدم في العمر.

ويرى العلماء أن هذه النتائج تسهم في فهم أفضل للتغيرات المرتبطة بالعمر في الجهاز المناعي، وقد تساعد على تطوير إستراتيجيات علاجية ووقائية مخصصة للحد من الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن وتحسين التعامل معها.