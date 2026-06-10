رابطة العالم الإسلامي: العدوان الإيراني على البحرين والكويت والأردن انتهاك لكل القيم الدينية والقوانين الدولية

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ، الذي استهدفَ مملكةَ البحرين، ودولةَ الكويت، والمملكةَ الأردنية الهاشمية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد معالي الأمين العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بالاعتداءاتِ الإيرانية الإجرامية المُتكرِّرة، التي تنتهِك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية، والإنسانية، وتُقوّض جهودَ استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدَّدَ فضيلتُه على التضامُنِ الكاملِ مع البحرين والكويت، والأردن، في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظُ أمنَها وسيادتَها وسلامةَ مواطنيها والمقيمين على أراضيها.