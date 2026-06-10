Icon

وزير الدفاع الأمريكي: سنقصف بقوة منشآت حيوية في إيران اليوم Icon السفارة الأمريكية ببغداد: على رعايانا مغادرة العراق فورًا Icon نواف سلام يشكر ولي العهد على قرار استئناف صادرات لبنان للمملكة Icon الأمم المتحدة تحذر من اتساع تداعيات أزمات الشرق الأوسط إقليميًا ودوليًا Icon “كاكست” تطور نظامًا مبتكرًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر مباشرة من مياه البحر Icon الرئيس اللبناني: قرار ولي العهد تعبير صادق عن عمق الأخوة بين البلدين Icon الهيئة العامة لتنظيم الإعلام تستدعي مواطنًا أساء لإحدى الدول الشقيقة Icon ولي العهد يوجه باستئناف صادرات لبنان إلى المملكة Icon وصول قافلة مساعدات سعودية إنسانية جديدة إلى قطاع غزة Icon رابطة العالم الإسلامي: العدوان الإيراني على البحرين والكويت والأردن انتهاك لكل القيم الدينية والقوانين الدولية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
تُقوّض جهودَ استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة

رابطة العالم الإسلامي: العدوان الإيراني على البحرين والكويت والأردن انتهاك لكل القيم الدينية والقوانين الدولية

الأربعاء ١٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٦ مساءً
رابطة العالم الإسلامي: العدوان الإيراني على البحرين والكويت والأردن انتهاك لكل القيم الدينية والقوانين الدولية
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أدانت رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ، الذي استهدفَ مملكةَ البحرين، ودولةَ الكويت، والمملكةَ الأردنية الهاشمية.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد معالي الأمين العام، رئيسُ هيئة علماء المسلمين فضيلةُ الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بالاعتداءاتِ الإيرانية الإجرامية المُتكرِّرة، التي تنتهِك كلَّ القِيَم الدِّينية، والقوانين والأعراف الدولية، والإنسانية، وتُقوّض جهودَ استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدَّدَ فضيلتُه على التضامُنِ الكاملِ مع البحرين والكويت، والأردن، في كلِّ ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظُ أمنَها وسيادتَها وسلامةَ مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد