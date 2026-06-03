رابطة العالم الإسلامي تدين العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ على البحرين والكويت

الكويت: تعاملنا مع 9 بلاغات منها 4 حوادث نتيجة سقوط شظايا رابطة العالم الإسلامي تدين العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ على البحرين والكويت حساب “أخباركم” على تيك توك يواكب حج 1447هـ ويبرز جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن عبدالعزيز بن سلمان يبحث تعزيز التعاون الفني والتقني مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رجل الأمن السعودي.. مشاهد إنسانية تتكرر كل عام اليمن تطالب بإنهاء التهديد الإيراني المستمر على دول المنطقة لقطات تظهر حجم الدمار في مطار الكويت الدولي جراء العدوان الإيراني مجمع طباعة المصحف يستقبل 1000 حاج ضمن برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة كأس العالم 2026 على مدى 6 عقود.. تمائم المونديال رموز تجمع الثقافات راكان بن سلمان يستقبل وكيل المحافظة وموظفيها المهنئين بعيد الأضحى
أدانت رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ الذي استهدف مملكة البحرين ودولة الكويت.
وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بهذه الاعتداءات الإيرانية الإجرامية الغادرة، التي تنتهِك كلَّ القِيَم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشدِّدًا فضيلتُه على التضامُن الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، في كل ما تتخذانه من إجراءاتٍ تحفظُ أمنَهما وسيادتَهما وسلامةَ مواطنيهما وكلِّ مقيم على أراضيهما.
وتقدّم فضيلتُه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى ذوي ضحية العدوان الغادر على دولة الكويت، متمنيًّا للمصابين الشفاءَ العاجل.