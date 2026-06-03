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رابطة العالم الإسلامي تدين العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ على البحرين والكويت

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٤ مساءً
رابطة العالم الإسلامي تدين العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ على البحرين والكويت

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أدانت رابطةُ العالم الإسلامي -باستنكارٍ شديدٍ- العدوانَ الإيرانيَّ الآثمَ الذي استهدف مملكة البحرين ودولة الكويت.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، جدَّد الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديدَ بهذه الاعتداءات الإيرانية الإجرامية الغادرة، التي تنتهِك كلَّ القِيَم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، مشدِّدًا فضيلتُه على التضامُن الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت، في كل ما تتخذانه من إجراءاتٍ تحفظُ أمنَهما وسيادتَهما وسلامةَ مواطنيهما وكلِّ مقيم على أراضيهما.

وتقدّم فضيلتُه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى ذوي ضحية العدوان الغادر على دولة الكويت، متمنيًّا للمصابين الشفاءَ العاجل.

 

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