رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة إيران عدوانها الآثم على الأردن والبحرين والكويت

القبض على مواطن في جازان لنقله مخالفين لنظام أمن الحدود المكسيك تهزم جنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026 افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 جامعة نجران تعلن فتح التسجيل بمعسكر الذكاء الاصطناعي التوليدي الصيفي ترامب: توقيع اتفاق مع إيران الأسبوع المقبل في أوروبا المرور: ضبط 1950 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة القبض على مواطنين لترويجهما الحشيش والإمفيتامين بعسير ترامب: دي فانس سيسافر من أجل توقيع الاتفاق مع إيران وزير الخارجية الأمريكي: ملتزمون بتعهداتنا الدفاعية المشتركة مع الفلبين ريال مدريد يعلن تعيين جوزيه مورينيو مدربًا للفريق لثلاث سنوات
أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- مواصلة إيران عدوانها الآثم على المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت.
وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدّد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا فضيلته إلى تجنيب المنطقة والعالم تداعيات التصعيد الخطرة، بالعودة الفورية إلى طاولة المفاوضات التي تقودها بكفاءة جمهورية باكستان الإسلامية، وما رافقها من جهود حثيثة من دولة قطر.
وشدد فضيلته على التضامن الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.