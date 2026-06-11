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رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة إيران عدوانها الآثم على الأردن والبحرين والكويت

الخميس ١١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:١٣ مساءً
رابطة العالم الإسلامي تدين مواصلة إيران عدوانها الآثم على الأردن والبحرين والكويت
المواطن- فريق التحرير

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أدانت رابطة العالم الإسلامي -باستنكار شديد- مواصلة إيران عدوانها الآثم على المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، جدّد معالي الأمين العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، التنديد بالاعتداءات الإيرانية الإجرامية المتكررة، التي تنتهك كل القيم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتقوض جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا فضيلته إلى تجنيب المنطقة والعالم تداعيات التصعيد الخطرة، بالعودة الفورية إلى طاولة المفاوضات التي تقودها بكفاءة جمهورية باكستان الإسلامية، وما رافقها من جهود حثيثة من دولة قطر.

وشدد فضيلته على التضامن الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين ودولة الكويت، في كل ما تتخذه من إجراءات تحفظ أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

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