راكان بن سلمان يستقبل وكيل المحافظة وموظفيها المهنئين بعيد الأضحى

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية وكيل المحافظة وموظفيها الذين قدَّموا التهنئة لسموه بمناسبة عيد الأضحى.

وأعرب الأمير راكان بن سلمان عن شكره وهنأ الجميع بهذه المناسبة، متمنيًا لهم التوفيق والسداد.