رفع توطين المشتريات يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل

أكد المختص في الموارد البشرية هشام بن علي أن رفع نسب التوطين في مختلف القطاعات والمهن يسهم في خفض معدلات البطالة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطنين في التنمية الاقتصادية وسوق العمل.
وأوضح، خلال مداخلة عبر إذاعة الإخبارية، أن المملكة تواصل تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف توطين المهن الحيوية، بما يفتح فرصًا وظيفية جديدة أمام المواطنين ويعزز الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات.
وأشار إلى أن قرارات التوطين تأتي ضمن جهود متواصلة لدعم سوق العمل وتحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الخاص ومستهدفات التنمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70% اعتبارًا من 31 مايو 2026، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المشمولة، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.