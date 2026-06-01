Icon

ضوابط نظامية تحكم تصوير الحوادث والمواقف في الأماكن العامة Icon رفع توطين المشتريات يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل Icon سلمان للإغاثة يوزع 3.400 أضحية في عدة مناطق بسوريا Icon القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام.. انضباط أمني ويد حانية Icon توديع ضيوف الرحمن عبر منفذ الحديثة ومدينة الحجاج بالشقيق بعد إتمام مناسك الحج Icon هدية الملك سلمان من المصاحف ترافق الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز Icon غزل الصوف.. حرفة تراثية عريقة تُقاوم الحداثة وتُحيي الهوية الثقافية Icon جوازات منفذ جديدة عرعر تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات الحجاج Icon سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة في قطاع غزة Icon تجهيز أكثر من 19 ألف متر من المسارات لخدمة ضيوف الرحمن في المنطقة المركزية بالمدينة المنورة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية

رفع توطين المشتريات يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل

الإثنين ١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٤١ مساءً
رفع توطين المشتريات يعزز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد المختص في الموارد البشرية هشام بن علي أن رفع نسب التوطين في مختلف القطاعات والمهن يسهم في خفض معدلات البطالة، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطنين في التنمية الاقتصادية وسوق العمل.

وأوضح، خلال مداخلة عبر إذاعة الإخبارية، أن المملكة تواصل تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف توطين المهن الحيوية، بما يفتح فرصًا وظيفية جديدة أمام المواطنين ويعزز الاستفادة من الكفاءات الوطنية في مختلف التخصصات.

وأشار إلى أن قرارات التوطين تأتي ضمن جهود متواصلة لدعم سوق العمل وتحقيق التوازن بين احتياجات القطاع الخاص ومستهدفات التنمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رفع نسبة التوطين في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70% اعتبارًا من 31 مايو 2026، على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة عاملين فأكثر في المهن المشمولة، وفق التعريفات والمسميات المهنية المعتمدة في التصنيف السعودي الموحد للمهن.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد