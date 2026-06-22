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رياح نشطة وموجة حارة على المنطقة الشرقية

الإثنين ٢٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
رياح نشطة وموجة حارة على المنطقة الشرقية
المواطن - فريق التحرير

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نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وموجة حارة تصل إلى (49 – 50) درجة مئوية على المنطقة الشرقية، تشمل كلًا من مدينتي الدمام والظهران، ومحافظات حفر الباطن، والخفجي، والنعيرية، وقرية العليا، والجبيل، والقطيف، ورأس تنورة، والخبر، وبقيق، والعديد، والأحساء، والهجر والمراكز التابعة لها، مما تسبب في إثارة الأتربة وتدني مستوى الرؤية الأفقية (3 – 5) كلم متر في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة.

وبيّن أن هذه الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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