رُصد البدر الأخير من عام 1447هـ في سماء الشمالية

رُصد في سماء منطقة الحدود الشمالية اليوم، اكتمال بدر شهر ذي الحجة، الذي يُعدّ البدر الأخير في العام الهجري 1447، حيث اكتمل قرص القمر بدرًا عند الساعة 11:45 صباحًا بتوقيت المملكة.

ويُعدّ طور البدر من أبرز المراحل الرئيسة في دورة القمر الشهرية، إذ يكون القمر في الجهة المقابلة للشمس بالنسبة إلى الأرض، فتنعكس أشعة الشمس على كامل وجهه المواجه للأرض، ليظهر قرصه مضاءً بالكامل بنسبة تقارب 100%، ويبدو أكثر سطوعًا وإشراقًا في السماء.

وشهد البدر ظهوره في سماء المنطقة وسط أجواء مناسبة للرصد، مما أتاح للمهتمين بعلم الفلك وهواة التصوير الفلكي متابعة هذه الظاهرة وتوثيقها، لما تتميز به من جمال بصري وتفاصيل واضحة لسطح القمر، خاصة الفوّهات والمرتفعات والسلاسل الجبلية التي تبرز من خلال المناظير والتلسكوبات.

ويحمل بدر ذي الحجة أهمية خاصة لدى المهتمين بالظواهر الفلكية؛ كونه يمثّل آخر بدر يُرصد في العام الهجري 1447هـ، قبل دخول شهر المحرم وبداية عام هجري جديد، ليختتم بذلك دورةً كاملة من الأهلة والبدور التي شهدتها السماء على مدار العام.

ويؤكد المختصون أن متابعة أطوار القمر ورصدها تُسهم في تعزيز الوعي الفلكي ونشر الثقافة العلمية بين أفراد المجتمع، إضافة إلى ما توفره من فرص تعليمية وتوعوية لهواة الفلك والمهتمين بالعلوم الكونية.

ويأتي هذا المشهد ضمن سلسلة الظواهر الفلكية التي تزيّن سماء المملكة على مدار العام، وتحظى بمتابعة متزايدة من هواة الرصد والتصوير الفلكي، في ظل ما تتمتع به العديد من مناطق المملكة من أجواء مناسبة وصفاء في السماء يساعدان على متابعة الأجرام السماوية ورصدها.