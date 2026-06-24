زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية

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ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر اليوم، شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال وقع على عمق نحو 8 كيلومترات، وعلى بعد نحو 225 كيلومترًا شمال شرق مدينة سان فرانسيسكو.
وأضافت الهيئة أن زلزالًا آخر بلغت قوته 2.5 درجة على مقياس ريختر ضرب بالقرب من مركز الزلزال بعد دقائق قليلة.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.