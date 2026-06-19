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سامي الجابر: السعودية أصبحت من أكثر المنتخبات حضورًا في نهائيات كأس العالم

الجمعة ١٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٣٧ مساءً
سامي الجابر: السعودية أصبحت من أكثر المنتخبات حضورًا في نهائيات كأس العالم
المواطن - واس

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أكد قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم سابقًا سامي الجابر أن المملكة العربية السعودية أصبحت من أكثر المنتخبات حضورًا في نهائيات كأس العالم FIFA™ خلال العقود الأخيرة، بعدما شاركت في سبع من آخر تسع نسخ من البطولة، في مسيرة بدأ أبرز فصولها من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1994م، حين سجّل الأخضر حضوره الأول وبلغ دور الـ16.
واستعاد الجابر في حديثه إلى بودكاست الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ذكريات ذلك الجيل، مبينًا أن حلمه بالمونديال بدأ منذ متابعته كأس العالم 1986 في المكسيك، حين كان يتابع نجوم البرازيل وفرنسا وميشيل بلاتيني، ثم يخرج إلى الملعب متخيلًا نفسه لاعبًا للمنتخب السعودي في مكسيكو سيتي.
وأوضح الجابر أن ذلك الحلم كبر معه حتى تحقق في مونديال 1994، بعد أن كان أحد العناصر المؤثرة في مشوار التأهل، ومن بينها تسجيله هدفًا في الفوز على إيران بنتيجة 4- 3 في التصفيات، الذي منح الأخضر بطاقة العبور إلى أول نهائيات كأس عالم في تاريخه.
وتحدث الجابر عن قوة مجموعة الأخضر في مونديال 1994، التي ضمت هولندا بجيلها الذهبي وأسماء مثل رود خوليت ومارك أوفرمارس، وبلجيكا بقيادة إنزو شيفو، إضافةً إلى المغرب الذي كان يضم عددًا كبيرًا من لاعبيه المحترفين في الدوري الفرنسي.
وأشار إلى أن المنتخب السعودي تجاوز التوقعات في مشاركته الأولى، ونجح في الفوز على المغرب بهدف سجله الجابر، قبل أن يحقق انتصارًا تاريخيًا على بلجيكا بهدف سعيد العويران، ليبلغ دور الـ16 في إنجاز لا يزال حاضرًا في ذاكرة الرياضة السعودية.
ويُعد الجابر أحد أبرز رموز كرة القدم السعودية، بعدما شارك في أربع نسخ متتالية من كأس العالم، وأسهم مع جيله في ترسيخ حضور الأخضر على الساحة العالمية وفتح الطريق أمام الأجيال اللاحقة لمواصلة المشاركة في أكبر محفل كروي عالمي.

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