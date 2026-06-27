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“ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف أمريكا عند “AA+”

السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٢٩ مساءً
“ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف أمريكا عند “AA+”
المواطن - فريق التحرير

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أكدت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال، تصنيف الولايات المتحدة السيادي عند (AA+)، مشيرة إلى متانة الاقتصاد التي تدعم زيادة الإيرادات المالية.

وقالت الوكالة في بيان: “من المفترض أن يساعد الانتعاش الواسع في الإيرادات، بما يشمل الإيرادات القوية من الرسوم الجمركية، في التخفيف من مخاطر التعثر المالي”.

وأشارت ستاندرد آند بورز غلوبال إلى أن التوقعات بشأن تصنيف الولايات المتحدة لا تزال مستقرة. وكانت أول وكالة تصنيف تخفض التصنيف المثالي للحكومة الأميركية في 2011، وفق ما نقلته “رويترز”.

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وأوضحت الوكالة أن التوقعات المستقرة تعكس رؤيتها بشأن متانة الاقتصاد الأميركي المتنوع على الرغم من التغيرات في السياسات المحلية والدولية.

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