روسيا تعلن الطوارئ في القرم لمواجهة الهجمات الأوكرانية ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا إلى 589 قتيلاً وآلاف المصابين جبل أُحد.. تاريخ وسيرة في قلب المدينة المنورة سفارة السعودية في اليابان تحذر المواطنين: أعاصير وفيضانات محتملة 6 مبادئ رئيسة لاستدامة عمليات التشجير وتغيير النظام البيئي في السعودية تكساس تحتضن محطة الأخضر الحاسمة في كأس العالم 2026 زاتكا تُحبط محاولات تهريب أكثر من 25 مليون حبة و1,098 كيلو مواد مخدرة ومحظورة أمطار على منطقة جازان حتى المساء ضبط مواطن رعى 9 متون من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز خطيب المسجد الحرام: ربوا أبناءكم على قيم الإسلام وحصنوهم من الانحرافات
أهابت سفارة المملكة لدى اليابان بالمواطنين السعوديين الموجودين في اليابان بضرورة توخي الحيطة والحذر، ومتابعة التحديثات والتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية، في ظل التحذيرات المتعلقة بمرور أعاصير على عدد من المناطق وما قد يصاحبها من رياح شديدة وأمطار غزيرة وفيضانات.
وأكدت السفارة عبر منصة إكس، أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية وتعليمات السلامة الخاصة بالكوارث الطبيعية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين وتجنب المخاطر المحتملة الناتجة عن الظروف الجوية الطارئة.
ودعت السفارة المواطنين إلى متابعة المستجدات عبر المصادر الرسمية، والتقيد بتوجيهات الجهات المختصة في المناطق المتأثرة، مشيرة إلى أن فرقها تواصل متابعة الأوضاع بما يضمن تقديم الدعم والمساندة عند الحاجة.
وأوضحت السفارة أنه في حال حدوث أي طارئ يمكن التواصل مع شؤون السعوديين عبر الرقم المخصص: 09055833862.