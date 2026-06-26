سفارة السعودية في اليابان تحذر المواطنين: أعاصير وفيضانات محتملة

أهابت سفارة المملكة لدى اليابان بالمواطنين السعوديين الموجودين في اليابان بضرورة توخي الحيطة والحذر، ومتابعة التحديثات والتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية، في ظل التحذيرات المتعلقة بمرور أعاصير على عدد من المناطق وما قد يصاحبها من رياح شديدة وأمطار غزيرة وفيضانات.

وأكدت السفارة عبر منصة إكس، أهمية الالتزام بالإرشادات الوقائية وتعليمات السلامة الخاصة بالكوارث الطبيعية، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين وتجنب المخاطر المحتملة الناتجة عن الظروف الجوية الطارئة.

ودعت السفارة المواطنين إلى متابعة المستجدات عبر المصادر الرسمية، والتقيد بتوجيهات الجهات المختصة في المناطق المتأثرة، مشيرة إلى أن فرقها تواصل متابعة الأوضاع بما يضمن تقديم الدعم والمساندة عند الحاجة.

وأوضحت السفارة أنه في حال حدوث أي طارئ يمكن التواصل مع شؤون السعوديين عبر الرقم المخصص: 09055833862.