سلمان للإغاثة يوزع 3.400 أضحية في عدة مناطق بسوريا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (3.400) أضحية على الأسر الأشد حاجة في ريفي إدلب و حماة الغربي ومحافظة حلب في الجمهورية العربية السورية، استفاد منها (17,000) فرد بواقع (3.400) أسرة، ضمن مشروع توزيع الأضاحي في سوريا للعام 1447هـ.

ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية على دعم الأسر المحتاجة في سوريا، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي.