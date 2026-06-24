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سويسرا تفوز على كندا بثنائية في كأس العالم 2026

الخميس ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٥٩ صباحاً
سويسرا تفوز على كندا بثنائية في كأس العالم 2026
المواطن - فريق التحرير

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حقق منتخب سويسرا فوزًا مهمًا على نظيره الكندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وجاءت المباراة قوية بين المنتخبين، قبل أن يتمكن المنتخب السويسري من حسمها لصالحه بهدفين مقابل هدف على أرض كندا.

وسجل روبن فارجاس الهدف الأول لمنتخب سويسرا مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 46، قبل أن يعزز يوهان مانزامبي التقدم بهدف ثانٍ، فيما قلص بروميس ألواتوبي إيمانويل أكينبيلو الفارق بهدف لصالح كندا في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة، تصدر منتخب سويسرا المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما جاء منتخب كندا في المركز الثاني بـ4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب البوسنة والهرسك، فيما حل منتخب قطر في المركز الأخير بنقطة واحدة.

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