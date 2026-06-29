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ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في تبوك

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٠٠ مساءً
ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في تبوك
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية مقيمَين مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب بمنطقة تبوك.

وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدتين تستخدمان في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليهما مقيمان من الجنسيتين اليمنية والسودانية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلغ.

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