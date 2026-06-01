ضوابط نظامية تحكم تصوير الحوادث والمواقف في الأماكن العامة

أكد مختص قانوني أن تصوير الحوادث والمواقف في الشوارع والأماكن العامة يُعد أمرًا جائزًا من حيث الأصل، شريطة الالتزام بالأنظمة والضوابط المعمول بها، وعدم تجاوز الحدود التي قد تترتب عليها مخالفات قانونية.

وأوضح ببرنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن ممارسة التصوير في الأماكن العامة تخضع لجملة من الاعتبارات النظامية، من أبرزها عدم توثيق أو نشر محتوى يتضمن أفعالًا مجرّمة أو مخالفات يعاقب عليها النظام، إلى جانب الالتزام بالقيود المفروضة على بعض المواقع والمرافق ذات الطبيعة الخاصة.

وأشار إلى أن هناك مواقع محددة يحظر تصويرها لأسباب أمنية أو تنظيمية، بما في ذلك بعض المنشآت والمواقع العسكرية، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الضوابط يضمن ممارسة التصوير بشكل نظامي ويحفظ الحقوق والمصالح العامة.