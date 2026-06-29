طرح 8 فرص استثمارية لتعزيز التنمية الاقتصادية في رياض الخبراء

أعلنت أمانة القصيم ممثلة ببلدية محافظة رياض الخبراء عن طرح (8) فرص استثمارية متنوعة عبر منافسة عامة؛ وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاستثمار المحلي وتنمية النشاط الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات البلدية بالمحافظة.

وتضمنت الفرص الاستثمارية المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة مواقع خدمية وتجارية ومشاريع صناعية، إضافة إلى أنشطة مرتبطة بالصرف الصحي ومحطات الوقود والخدمات اللوجستية والنقل إلى جانب مواقع مخصصة للأنشطة الدعائية والإعلانية بما يلبي احتياجات المستثمرين في عدد من القطاعات الحيوية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رياض الخبراء محمد بن فلاح النفيعي أن الفرص الاستثمارية تتوزع في مواقع متعددة داخل نطاق المحافظة وتتنوع من حيث المساحات والأنشطة بما يتيح خيارات استثمارية تلائم مختلف شرائح المستثمرين، مشيرًا إلى أن قيمة كراسة الشروط موحدة لجميع الفرص فيما جرى تحديد مواعيد شراء الكراسات وتقديم العطاءات وفق الجدول الزمني المعلن.

وبيّن رئيس بلدية محافظة رياض الخبراء أن التقديم على الفرص يتم إلكترونيًا عبر بوابة “فرص” التابعة لوزارة البلديات والإسكان حيث يمكن للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل كل فرصة وما تتضمنه من اشتراطات ومواصفات وآلية التقديم.