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اتحاد الغرف السعودية يشارك في اجتماعات الغرفة الإسلامية بأنقرة

عبدالله صالح كامل: التغيرات الاقتصادية تتطلب تمكين القطاع الخاص لدعم التنمية

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٤٩ مساءً
عبدالله صالح كامل: التغيرات الاقتصادية تتطلب تمكين القطاع الخاص لدعم التنمية
المواطن - فريق التحرير

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أكد عبدالله صالح كامل رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية أن ما نعيشه من متغيرات اقتصادية متسارعة أصبح يتطلب تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دعم التنمية الاقتصادية، مشددا على دور المملكة الريادي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الأربعين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، والاجتماع الثاني والسبعين للجنة المالية.
واختتمت في العاصمة التركية أنقرة أعمال الاجتماع، بحضور معالي نائب رئيس الجمهورية التركية السيد جودت يلماز، وترأس وفد المملكة في الاجتماعات رئيس اتحاد الغرف السعودية ورئيس الغرفة الإسلامية الأستاذ عبدالله صالح كامل، بمشاركة الأمين العام للاتحاد المهندس سلطان بن محمد المسلّم، وممثلي الاتحادات والغرف بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

توسيع آفاق التجارة

وأشار عبدالله كامل إلى حرص الغرفة الإسلامية على توسيع آفاق التجارة والاستثمار البيني بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وخلق فرص نوعية للشباب ورواد الأعمال، موضحا أن مشاركة اتحاد الغرف السعودية، بصفته ممثلًا لقطاع الأعمال السعودي، تأتي امتدادًا لدور المملكة الريادي باعتبارها أكبر الداعمين للغرفة الإسلامية منذ تأسيسها، وحرصها على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية.

من جانبه، أوضح الأمين العام للاتحاد المهندس سلطان المسلّم أن مشاركة الاتحاد في اجتماعات الغرفة الإسلامية تعكس حرص المملكة على دعم العمل الاقتصادي الإسلامي المشترك، وتعزيز حضور قطاع الأعمال السعودي في المحافل الاقتصادية الدولية. كما أشار إلى تنامي العلاقات الاقتصادية بين المملكة وتركيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 32.1 مليار ريال (8.5 مليارات دولار) خلال عام 2025، محققًا نموًا بنسبة 10.4%، بما يعزز فرص بناء شراكات نوعية بين قطاعي الأعمال في البلدين.

وشهدت الاجتماعات استعراض عدد من المبادرات والبرامج التابعة للغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، من بينها مركز التحكيم (OIC-AC)، ومنظمة صالح كامل لريادة الأعمال المستدامة (SKSEED)، وأكاديمية الغرفة للتدريب (ICTA)، إلى جانب عرض تجربة اتحاد الغرف والبورصات التركية (TOBB) في دعم القطاع الخاص وتعزيز بيئة الأعمال.
كما تضمن البرنامج عقد الاجتماع الثاني والسبعين للجنة المالية، ومائدة مستديرة حول تعزيز الزراعة المستدامة والابتكار والأمن الغذائي والنمو، إلى جانب جلسات حوارية ناقشت الابتكار وريادة الأعمال، وتمكين رواد الأعمال من الجنسين، وبناء قدرات الغرف التجارية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تطوير أعمال الغرفة

وناقش مجلس إدارة الغرفة الإسلامية خلال اجتماعاته عددًا من الموضوعات المتعلقة بتطوير أعمال الغرفة ومبادراتها المستقبلية، ومتابعة تنفيذ مشروعاتها وبرامجها الهادفة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الإسلامية، إضافة إلى بحث ترتيبات الاحتفال باليوبيل الذهبي للغرفة الإسلامية عام 2027.

الجدير بالذكر أن وفد الاتحاد وزار جامعة TOBB للاقتصاد والتكنولوجيا التابعة لاتحاد الغرف والبورصات التركية، واطلع على تجربتها الرائدة في ربط التعليم باحتياجات القطاع الخاص وتأهيل الكفاءات لسوق العمل.

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