عبدربه منصور هادي.. مسيرة قائد واجه العواصف وتمسك بالدولة اليمنية

شكّل الرئيس اليمني الراحل عبدربه منصور هادي أحد أبرز الشخصيات السياسية التي ارتبط اسمها بمحطات مفصلية في تاريخ اليمن الحديث، حيث لعب أدوارًا بارزة في إدارة التحولات السياسية التي شهدتها البلاد خلال العقود الأخيرة، وساهم في جهود الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدتها في ظل ظروف استثنائية وتحديات متلاحقة.

وُلد هادي في محافظة أبين جنوب اليمن، وتدرج في العمل العسكري والسياسي حتى تولى مناصب قيادية عدة، قبل أن يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية لسنوات طويلة. وفي عام 2012 تولى رئاسة الجمهورية خلال مرحلة انتقالية حساسة هدفت إلى قيادة البلاد نحو الاستقرار واستكمال عملية التحول السياسي.

تحديات أمنية وسياسية معقدة

وخلال فترة رئاسته، واجه اليمن تحديات أمنية وسياسية معقدة، كان أبرزها انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة، وفي ظل تلك التطورات، تمسك هادي بالشرعية الدستورية وسعى إلى حشد الدعم الإقليمي والدولي للحفاظ على الدولة اليمنية ومؤسساتها.

وتُعد علاقته بالمملكة من أبرز محطات مسيرته السياسية، إذ ارتبطت بقيادة المملكة بعلاقات أخوية وتعاون وثيق انطلق من الحرص المشترك على أمن اليمن واستقراره. وفي مارس 2015، تقدم بطلب رسمي لدعم الشرعية اليمنية، لتقود المملكة تحالف دعم الشرعية في اليمن بهدف حماية مؤسسات الدولة ومساندة الشعب اليمني في مواجهة التحديات الأمنية التي كانت تهدد استقرار البلاد والمنطقة.

وحظي الرئيس الراحل باحترام وتقدير واسع من قيادة المملكة، تقديراً لمواقفه وجهوده خلال المرحلة الصعبة التي مرت بها اليمن، ولحرصه المستمر على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.

كما ظل طوال مسيرته يؤكد أهمية الشراكة السعودية اليمنية ودورها في دعم الأمن والاستقرار والتنمية.

وبرحيل الرئيس عبدربه منصور هادي، يطوي اليمن صفحة من صفحات تاريخه السياسي الحديث، تاركاً إرثاً ارتبط بإدارة واحدة من أكثر المراحل تعقيداً في تاريخ البلاد، وبجهود استهدفت الحفاظ على الشرعية ووحدة الدولة وخدمة الشعب اليمني.