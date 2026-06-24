فرنسا تسجّل أشد حرارة في تاريخها

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سجّلت فرنسا اليوم الأشد حرًا في تاريخها محطّمة الرقم القياسي الذي تم تسجيله أمس الثلاثاء.
وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، أن مؤشر الحرارة الوطني الإجمالي (متوسط درجات الحرارة نهارًا وليلًا) بلغ 30 درجة مئوية، محطّمًا الرقم القياسي الذي سُجّل يوم أمس الثلاثاء بمقدار 29,8 درجة مئوية.