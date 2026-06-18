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فولكس فاغن تخطط لتسريح 50 ألف موظف حتى 2030

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٧ مساءً
فولكس فاغن تخطط لتسريح 50 ألف موظف حتى 2030
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت مجموعة فولكس فاغن الألمانية لصناعة السيارات عن خطة لإلغاء نحو 50 ألف وظيفة بحلول عام 2030، وذلك في إطار إعادة هيكلة واسعة تستهدف التكيف مع التغيرات المتسارعة في سوق السيارات العالمي.

وخلال الاجتماع السنوي للمساهمين، الذي عُقد عبر الإنترنت، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة أوليفر بلوم إن الوضع داخل الشركة يتسم بـ”التوتر والصرامة”، محذراً من أن ظروف صناعة السيارات قد تشهد مزيداً من التدهور بحلول عام 2026.

وأشار بلوم إلى أن نموذج الأعمال التقليدي الذي اعتمدت عليه فولكس فاغن لعقود لم يعد مناسباً للمرحلة الحالية، مؤكداً ضرورة تطويره بما يتماشى مع التحولات الجديدة في القطاع.

كما استعرض الرئيس التنفيذي ملامح الاستراتيجية الجديدة للمجموعة حتى عام 2030، والتي سبق الإعلان عنها في مايو الماضي، موضحاً أنها تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للشركة في سوق شديد التغير.

وتهدف فولكس فاغن، وفق خطتها، إلى أن تصبح “أكثر شركات السيارات جاذبية في العالم” بحلول نهاية العقد، مع استهداف تحقيق هامش ربح على المبيعات يتراوح بين 8% و10%.

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