فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره المصري #يهمك_تعرف | مساند يوضح أقصى مدة للاستقدام من بداية التعاقد قطر تدين اعتداءات إيران على البحرين: انتهاك سافر للسيادة وخرق للقوانين الدولية بتوجيه أمير مكة المكرمة ومتابعة نائبه.. تنظيم حلقات نقاش للتحضير المبكر لموسم الحج جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في يوليو بالدوحة فلكية جدة: كويكب يمر بالقرب من الأرض في أقرب نقطة منذ قرون البلديات والإسكان لـ المنشآت الغذائية: يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية حفاظًا على الصحة العامة ذوبان أنهار جليدية في سويسرا بسبب موجة الحر الشديدة “ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف أمريكا عند “AA+” المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية على الأراضي البحرينية
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.
وجرى خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة، وإدانة واستنكار الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة وللتهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية، وأهمية تكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد والعودة للمسار التفاوضي، بما يحفظ السلم والأمن للمنطقة.