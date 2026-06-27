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فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره المصري

السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٥ مساءً
فيصل بن فرحان يبحث التطورات في المنطقة مع نظيره المصري
المواطن - فريق التحرير

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تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.

وجرى خلال الاتصال بحث التطورات في المنطقة، وإدانة واستنكار الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة وللتهديدات التي تتعرض لها الملاحة البحرية، وأهمية تكثيف الجهود المشتركة لوقف التصعيد والعودة للمسار التفاوضي، بما يحفظ السلم والأمن للمنطقة.

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