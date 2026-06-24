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فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٧ مساءً
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي
المواطن - فريق التحرير

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الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.

وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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