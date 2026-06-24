موسكو: أوروبا ترسل إشارات متضاربة بشأن محادثات أوكرانيا فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره التركي فهد بن سلطان يواسي أسرة السديري ملكية مكة المكرمة تطلق المرحلة الجديدة من الأحياء المطورة باستثمارات 16.3 مليار ريال #يهمك_تعرف | 3 خطوات لإنهاء عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر مكافحة المخدرات تحتفي بتخريج 58 متدربًا من برامج الدبلوم العالي بأكاديمية الأمير نايف ملكية الرياض تبدأ تنفيذ 4 مشاريع كبرى تعيد رسم شبكة الطرق في العاصمة رصد إصابة أولى بفيروس إيبولا في فرنسا رياح نشطة على منطقة حائل حتى السادسة ضبط 1324 كيلوجرامًا من الأسماك الفاسدة في خميس مشيط
الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان.
وجرى خلال الاتصال بحث المستجدات الإقليمية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.