فيصل بن فرحان يصل البحرين للمشاركة بالاجتماع الوزاري بين دول التعاون الخليجي وأمريكا

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وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى المنامة اليوم، حيث كان في استقباله سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين، وذلك للمشاركة في الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.
وسيناقش الاجتماع علاقات التعاون الإستراتيجية بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والأولويات المشتركة بينهما.