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كلوب: لن أقضي إجازتي في مصر.. والسبب محمد صلاح

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١:٤٩ مساءً
كلوب: لن أقضي إجازتي في مصر.. والسبب محمد صلاح
المواطن- فريق التحرير

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أشاد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول السابق بقدرات محمد صلاح، مؤكداً أنه لاعب استثنائي، كما أشار مازحاً إلى أنه لا يمكنه قضاء عطلته في مصر بعدما أصبح مشهوراً هناك بسبب النجم المصري.

وعلى الرغم من علاقتهما في ليفربول، لم يكن كلوب وصلاح متفقين دائماً، وكان خلافهما على خط التماس خلال مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب لندن الأولمبي عام 2024 نقطة خلاف بارزة.

وقال كلوب لشبكة “إي إس بي إن: نحن أصدقاء الآن. لطالما قلت إنني أريد أن أكون صديقاً للاعبين، لكن لا يمكنني أن أكون صديقهم المقرب. أثناء العمل معاً، قد يعتقد اللاعبون أحياناً أنني لست صديقهم لأنني مضطر لاتخاذ بعض القرارات التي لا تعجبهم. لكن لحسن الحظ، كل ذلك أصبح من الماضي.

وأضاف: أفضل شيء في الحياة هو الذكريات الجميلة، فهي أقوى من أي شيء آخر تقريباً. والآن نتشارك هذه الذكريات، ولذلك نحن أصدقاء، وهو الآن في كأس العالم.

وكان كلوب، الذي صرح بأنه كان يتبادل الرسائل النصية مع صلاح بشأن تأهل مصر إلى دور الـ32، قد تعاقد مع صلاح من روما في صفقة قياسية للنادي قبل انطلاق موسم 2017-2018.

وتابع كلوب: إنه لاعب استثنائي وقدوة لكثيرين، لكثيرين جداً، ليس فقط في العالم العربي، لكنه بالطبع قدوة داخل العالم العربي أيضاً.

وأكمل مازحاً: أعتقد أن مصر ربما تكون من الدول التي من الأفضل ألا أقضي فيها إجازة، لأنه جعلني مشهوراً جداً هناك، لذلك لا توجد أي فرصة لقضاء عطلة هناك.

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