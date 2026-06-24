كولومبيا تحسم تأهلها للأدوار الإقصائية بفوزها على الكونغو الديمقراطية جامعة جدة تعلن بدء استقبال طلبات القبول في برامج الدراسات العليا فيصل بن فرحان يستعرض مستجدات المفاوضات بين إيران وأمريكا مع نظيره الإيراني تجمع المدينة المنورة الصحي يطلق مبادرة “سند” لمرافقي مرضى الرعاية المنزلية إحباط تهريب 22 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر بعسير وفاة طفل عمره 3 سنوات نسيه والده داخل السيارة في مصر أطباء السودان: وفاة أكثر من 215 محتجزا بسجن للدعم السريع في دارفور “الردادية”.. فن شعبي تاريخي يواصل حضوره في المناسبات الاجتماعية سلمان للإغاثة يواصل توزيع الوجبات الغذائية الساخنة وسط وجنوب قطاع غزة حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية
حسم منتخب كولومبيا مواجهته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية عشرة في بطولة كأس العالم 2026.
وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب مونيوث عند الدقيقة 76، بعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، شهد أفضلية هجومية للمنتخب الكولومبي وتألقًا لافتًا من حارس الكونغو الديمقراطية في التصدي لعدة محاولات خطرة.
وبهذا الفوز رفع منتخب كولومبيا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة من أول جولتين، ليضمن تأهله إلى دور الـ32 من البطولة، وتجمد رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة.