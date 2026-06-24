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كولومبيا تحسم تأهلها للأدوار الإقصائية بفوزها على الكونغو الديمقراطية

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٦ مساءً
كولومبيا تحسم تأهلها للأدوار الإقصائية بفوزها على الكونغو الديمقراطية
المواطن - فريق التحرير

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حسم منتخب كولومبيا مواجهته أمام منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الحادية عشرة في بطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق اللاعب مونيوث عند الدقيقة 76، بعد شوط أول انتهى بالتعادل السلبي، شهد أفضلية هجومية للمنتخب الكولومبي وتألقًا لافتًا من حارس الكونغو الديمقراطية في التصدي لعدة محاولات خطرة.

وبهذا الفوز رفع منتخب كولومبيا رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، محققًا العلامة الكاملة من أول جولتين، ليضمن تأهله إلى دور الـ32 من البطولة، وتجمد رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة.

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