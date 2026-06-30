ليونيل ميسي يواصل صدارة هدافي كأس العالم 2026 برصيد 6 أهداف

واصل قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي تصدره قائمة هدافي بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، برصيد 6 أهداف.

ويأتي في المركز الثاني، برصيد 4 أهداف، كل من الفرنسيين كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي، والنرويجي إرلينغ هالاند، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، فيما يحتل المركز الثالث، برصيد 3 أهداف، 12 لاعبًا، هم: الكندي جوناثان ديفيد، والألمانيان دينيز أونداف وكاي هافيرتس، والسويسري يوهان مانزامبي، والبرازيلي ماتيوس كونيا، والمغربي إسماعيل صيباري، والهولنديان براين بروبي وكودي خاكبو، والسنغالي إسماعيلا سار، والنيوزيلندي إيلايجا جاست، والإنجليزي هاري كاين، والكونغولي يوان ويسا.

وشهدت البطولة حتى الآن تسجيل عدد كبير من اللاعبين هدفين أو هدفًا واحدًا، إلى جانب احتساب (12) هدفًا عكسيًا، في ظل استمرار المنافسة على جائزة الحذاء الذهبي، التي تُمنح للاعب الأكثر تسجيلًا للأهداف، وفي حال التساوي يُحتكم إلى عدد التمريرات الحاسمة، ثم إلى أقل عدد من الدقائق التي خاضها اللاعب في البطولة.