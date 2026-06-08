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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10973 نقطة

الإثنين ٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٥:٠٣ مساءً
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10973 نقطة
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، مرتفعًا بمقدار (44.29) نقطة ليقفل عند مستوى (10973.08) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (5.7) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (268) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (96) شركة ارتفاعًا في قيمتها, بينما أغلقت أسهم (164) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات (سي جي إس)، والوطنية للتعليم، وأمانة للتأمين، ومهارة، وولاء الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات المملكة، والدواء، وسايكو، والكثيري، ونسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.77%) و(4.31%).
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأنابيب، وبان، وأرامكو السعودية، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء، وإس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (239.14) نقطة ليقفل عند مستوى (22750.48) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (15) مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت (1.1) مليون سهم.

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