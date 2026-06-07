مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10928 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا (61.66) نقطة ليقفل عند مستوى (10928.79) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (3.4) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (185) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (75) شركة ارتفاعًا في قيمتها, بينما أغلقت أسهم (177) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات محطة البناء، والكابلات السعودية، وأمانة للتأمين، ومياهنا، وصدق الأكثر ارتفاعًا، وكانت أسهم شركات جرير، وسماسكو، والمطاحن العربية، ومعادن، وهرفي للأغذية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (7.53%) و(3.96%).

وكانت أسهم شركات دي بي إس، وأنابيب، وأمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات الراجحي، ودي بي إس، وأرامكو السعودية، ومعادن، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (88.38) نقطة ليقفل عند مستوى (22989.62) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (10) ملايين ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت (1.4) مليون سهم.