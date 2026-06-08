مبادرة “لرحلة آمنة” تواصل دعم ضيوف الرحمن في ساحات مسجد قباء

تواصل الفرق الميدانية بتجمع المدينة المنورة الصحي تنفيذ مبادرة “لرحلة آمنة” من خلال توزيع المظلات الشمسية ومرشات المياه وأكياس الثلج الطبية على ضيوف الرحمن في ساحات مسجد قباء، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

وتهدف المبادرة إلى دعم صحة وسلامة الحجاج، وتوفير المستلزمات الوقائية التي تسهم في أداء مناسكهم وزياراتهم بكل يسر وطمأنينة، بما يعكس حرص المنظومة الصحية على تقديم خدمات نوعية ترافق ضيوف الرحمن خلال رحلتهم الإيمانية.