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محافظ حضرموت يشيد بالمشاريع الإنسانية السعودية التي عززت مستوى الخدمات في اليمن

الأربعاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٥٨ مساءً
محافظ حضرموت يشيد بالمشاريع الإنسانية السعودية التي عززت مستوى الخدمات في اليمن
المواطن - واس

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أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم بن أحمد الخنبشي بالدور الإنساني والتنموي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث أسهمت مشاريعه النوعية -بفضل الله- في تخفيف معاناة اليمنيين وتعزيز مستوى الخدمات في مختلف القطاعات.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم بمشرف وحدة تنسيق أعمال المركز بمحافظة حضرموت عبد العزيز بن مالك باوزير، بحضور عدد من المسؤولين.
واستمع محافظ حضرموت إلى شرح مفصل حول سير العمل في مشروع إنشاء (114) وحدة سكنية بمنطقة ميفع والمراحل المنجزة من المشروع، كما اطلع على التحضيرات الجارية لتنفيذ مشروع دعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي ضمن مبادرة “بذرة” التي ينفذها المركز في محافظتي حضرموت وسقطرى، والهادفة إلى رفع الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش للأسر المستفيدة.
وأعرب محافظ حضرموت عن استعداد السلطة المحلية بالمحافظة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المشاريع الإنسانية والتنموية للمركز، وتذليل أي صعوبات قد تواجه تنفيذها، بما يحقق الأثر الإيجابي المرجو منها.

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