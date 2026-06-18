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مدينة تدريب الأمن العام بالباحة.. منشأة متكاملة لإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٣:٣٩ مساءً
مدينة تدريب الأمن العام بالباحة.. منشأة متكاملة لإعداد وتأهيل الكوادر الأمنية
المواطن - واس

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تُعد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة الباحة إحدى المشروعات الأمنية النوعية التي تسهم في تطوير منظومة التدريب الأمني ورفع كفاءة الكوادر البشرية، من خلال مرافق تعليمية وتدريبية ورياضية وسكنية متكاملة، صُممت وفق أحدث المتطلبات التدريبية الحديثة.

وتضم المدينة مبانٍ تعليمية وإدارية ومسرحًا وميادين وملاعب تدريبية، بطاقة استيعابية تبلغ (1218) طالبًا، إضافة إلى (100) وحدة سكنية، بما يوفر بيئة تدريبية متكاملة تدعم برامج التأهيل والتدريب الأمني.

وتعكس المدينة اهتمام وزارة الداخلية بتطوير البنية التحتية التدريبية للقطاعات الأمنية، وتعزيز جاهزية منسوبيها وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والارتقاء بمنظومة العمل الأمني.

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