#يهمك_تعرف | طرق التعامل مع التيارات المائية وتجنب مخاطر البحر الاستثمار الشهري طريق النمو التراكمي مراحل غسل الكعبة.. عناية ودقة تجسّدان شرف المكان وقدسيته التلال.. معالم طبيعية توثق تاريخ الأرض وتثري التنوع البيئي المرور يحذر من مخاطر عدم التقيد بالمسارات المحددة على الطرق ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 1719 قتيلًا و5034 مصابًا السديس: غسل الكعبة المشرفة يجسد عناية المملكة المستمرة ببيت الله الحرام البرازيل تتغلب على اليابان وتتأهل إلى دور الـ16 بهدف في الوقت بدل الضائع وزير الإعلام: من الرياض إلى العالم.. انطلاق بث الشرق للأخبار والشرق بلومبيرغ من مقرها الجديد العراق: استمرار حملة مكافحة الفساد دون أي استثناءات أو تمييز
تتضمن مراحل غسل الكعبة المشرفة والمقررة يوم غد بمشيئة الله ثلاث خطوات رئيسية، تتميز تفاصيلها بالعناية المتقنة والدقة الفائقة، التي تجسّد شرف الزمان والمكان، وتبدأ بالتحضير باستخدام (15) لترًا من ماء زمزم، و(15) لترًا من ماء الورد، و(15) لترًا من دهن الورد، إضافة إلى (100) مل من دهن العود.
وتشمل مراحل غسل الكعبة المشرفة: التحضير، ثم الغسل، فالتطييب والتبخير.
وأكّدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن مراحل غسل الكعبة المشرفة تُنفذ بعناية ودقة عاليتين، تعكسان مكانة الكعبة المشرفة، وبما يليق بقدسيتها ومكانتها الراسخة في قلوب المسلمين، مبينة أن جميع المواد المستخدمة تُحضَّر بعناية مسبقة؛ لضمان أعلى درجات الطهارة والخصوصية، وفق أحدث وأرقى المنظومات المعيارية والخدمية لهذا الحدث العالمي.