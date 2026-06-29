مراحل غسل الكعبة.. عناية ودقة تجسّدان شرف المكان وقدسيته

تتضمن مراحل غسل الكعبة المشرفة والمقررة يوم غد بمشيئة الله ثلاث خطوات رئيسية، تتميز تفاصيلها بالعناية المتقنة والدقة الفائقة، التي تجسّد شرف الزمان والمكان، وتبدأ بالتحضير باستخدام (15) لترًا من ماء زمزم، و(15) لترًا من ماء الورد، و(15) لترًا من دهن الورد، إضافة إلى (100) مل من دهن العود.

وتشمل مراحل غسل الكعبة المشرفة: التحضير، ثم الغسل، فالتطييب والتبخير.

وأكّدت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن مراحل غسل الكعبة المشرفة تُنفذ بعناية ودقة عاليتين، تعكسان مكانة الكعبة المشرفة، وبما يليق بقدسيتها ومكانتها الراسخة في قلوب المسلمين، مبينة أن جميع المواد المستخدمة تُحضَّر بعناية مسبقة؛ لضمان أعلى درجات الطهارة والخصوصية، وفق أحدث وأرقى المنظومات المعيارية والخدمية لهذا الحدث العالمي.