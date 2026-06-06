مسؤولون بالناتو: ندرس مواصلة دعم أوكرانيا ضد روسيا

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أكد 4 دبلوماسيين من حلف شمال الأطلسي أن دول الناتو تدرس التزاماً جديداً من أجل تغطية الإنفاق العسكري لصالح أوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو. وأضافوا أنه من المتوقع الإعلان عن الأمر خلال قمة الحلف في أنقرة الشهر المقبل، بحسب ما نقلت صحيفة “بوليتيكو”.
كما ذكر الدبلوماسيون أن المقترح، الذي قدمته ألمانيا الشهر الماضي، يتضمن آلية جديدة لتعزيز الشفافية في تمويل أوكرانيا، في ظل شكاوى بعض الدول من تحملها عبئاً أكبر من غيرها في دعم كييف.
وأضاف دبلوماسي خامس أن “المفتاح هو الحصول على التزام واضح من الحلفاء بمواصلة الدعم الحيوي لكييف بشكل مستدام وأكثر عدالة في تقاسم الأعباء”. وقال: “تجري مناقشات حالياً حول كيفية مواصلة الدعم القوي لكييف وضمان توزيع أكثر عدالة للأعباء”.
“أولويات كييف”
من جانبها، أكدت سفيرة أوكرانيا لدى الناتو، أليونا جيتمانتشوك، أن أي التزام جديد يجب أن يركز على أولويات كييف، مثل الدفاع الجوي، والاستثمار في إنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ، والذخائر بعيدة المدى. وأضافت: “إلى أن تتوفر ضمانات أمنية فعالة لأوكرانيا، فإننا نعتمد على الضمانات المالية التي يقدمها شركاؤنا”.