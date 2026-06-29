مسام ينزع 2.164 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية في أسبوع

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في الأسبوع الرابع من شهر يونيو للعام 2026م، من انتزاع (2.164) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (81) لغمًا مضادًا للدبابات، و(6) ألغام مضادة للأفراد، و(2.072) ذخيرة غير منفجرة، و(5) عبوات ناسفة.

ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن لغمين مضادين للأفراد و(460) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية قعطبة بمحافظة الضالع نزع الفريق (87) ذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات، وفي مديرية المكلا بمحافظة حضرموت نزع الفريق لغمين مضادين للأفراد و(1.405) ذخائر غير منفجرة وعبوة ناسفة واحدة، فيما نزع في مديرية ميدي بمحافظة حجة (77) لغمًا مضادًا للدبابات، ولغمين مضادين للأفراد، و(82) ذخيرة غير منفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وفي محافظة شبوة نزع الفريق (9) ذخائر غير منفجرة في مديرية عسيلان، وفي محافظة تعز نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات و(7) ذخائر غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغمين مضادين للدبابات و(13) ذخيرة غير منفجرة وعبوتين ناسفتين بمديرية ذباب، و(9) ذخائر غير منفجرة بمديرية صاله.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر يونيو إلى (6.786) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (571.125) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزِّز سلامة المدنيين، ويُسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.