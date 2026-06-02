مسجد قباء.. محطة إيمانية وتاريخية لضيوف الرحمن في المدينة المنورة

يتوافد ضيوف الرحمن إلى مسجد قباء التاريخي بالمدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج، ضمن برامج زيارتهم للمعالم الإسلامية والتاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية.

ويُعد مسجد قباء أول مسجد أُسس في الإسلام، وأول مسجد أُسس على التقوى، حيث يحرص الحجاج والزوار على الصلاة فيه اقتداءً بسنة النبي -محمد صلى الله عليه وسلم-، واستشعارًا للمكانة الدينية والتاريخية التي يحظى بها.

وشهد المسجد وساحاته خلال الأيام الماضية حركةً نشطةً من الزوار القادمين إلى المدينة المنورة بعد أداء مناسك الحج، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم؛ بما يهيئ لهم أداء عباداتهم والتنقل في أرجاء المسجد بكل يسر وطمأنينة.

ويُشكل مسجد قباء إحدى أبرز الوجهات التي يقصدها ضيوف الرحمن خلال إقامتهم في المدينة المنورة، إلى جانب زيارة المسجد النبوي والمعالم الإسلامية والتاريخية الأخرى؛ للتعرف على الإرث الحضاري والديني الذي تزخر به المدينة المنورة.