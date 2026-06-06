مطار الملك عبدالعزيز الدولي يواصل لمرحلة مغادرة الحجاج وسط منظومة من الخدمات

تواصل مطارات جدة استقبال الحجاج المغادرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي ، حيث يُتوقع أن يغادر عبر المطار أكثر من 62% من إجمالي الحجاج، وذلك تنفيذًا للخطة التشغيلية لمرحلة المغادرة وبما يضمن انسيابية الحركة التشغيلية وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال رحلة عودتهم إلى بلدانهم.

وكانت مطارات جدة قد أعلنت نجاح مرحلة وصول ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وذلك بفضل الجاهزية التشغيلية المتكاملة والتنسيق المستمر بين الجهات العاملة في المطار.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن محمد جوهر أن الاستعدادات لمرحلة مغادرة ضيوف الرحمن تشمل تشغيل ثلاث صالات رئيسية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، وهي مجمع صالات الحج والعمرة، والصالة رقم (1)، والصالة الشمالية والتي توفر407 منصات للأمتعة و463 منصة للجوازات إلى جانب تطبيق مبادرة “حاج بلا حقيبة” على جميع حجاج الخارج القادمين جوًا لتسريع الإجراءات وتقليل وقت الانتظار من خلال نقل أمتعتهم من مقار اقامتهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة إلى الطائرة مباشرة لتوفير تجربة سفر مريحة.

وأضاف الرئيس التنفيذي أنه تم تجهيز 20 استراحة مكيفة في المنطقة العامة بمجمع الصالات، وتفعيل غرفة العمليات التنفيذية المشتركة بمشاركة نحو 27 جهة أمنية وحكومية وتشغيلية، وبمشاركة نحو 10 آلاف موظف من مختلف القطاعات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأشار بأن مطار الملك عبدالعزيز الدولي استقبل خلال شهر مايو الماضي أكثر من 3 ملايين مسافر، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات 21.5 ألف رحلة، وسجل المطار أعلى يوم تشغيلي من حيث أعداد المسافرين في 21 مايو 2026، بإجمالي 147.8 ألف مسافر، بزيادة 1.4% مقارنة بأعلى يوم تشغيلي خلال مايو 2025.

وأكد الرئيس التنفيذي أن مرحلة المغادرة تتضمن الاستفادة من صالات الترحيب التي تسهّل إنهاء الإجراءات عبر التحقق من البيانات وتنظيم حركة الحافلات وتوجيه الحجاج إلى الصالات المخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات التشغيلية.