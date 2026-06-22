مطار حائل الدولي يُسجل أكثر من 1.2 مليون مسافر في 2025 والربع الأول من العام الجاري

سجل تجمع مطارات الثاني، المشغل لمطار حائل الدولي، نموًا ملحوظًا في الأداء التشغيلي في عام 2025م والربع الأول من العام الجاري، حيث تجاوز عدد المسافرين داخليًا ودوليًا 1.2 مليون مسافر، عبر أكثر من 10 آلاف رحلة جوية.

ويخدم المطار 8 وجهات وهي: (الرياض، جدة، الدمام، الكويت، القاهرة، الدوحة، دبي، الشارقة) تشغل عبر 9 شركات طيران، مما يسهم في نمو الحركة الجوية وزيادة وجهات الربط الدولي للمطار.

ويقدم المطار مجموعة من المرافق والخدمات المتكاملة لضمان تجربة سفر سلسة، تشمل خدمات الأطعمة، والسوق الحرة، وصالة “حياك” لدرجة رجال الأعمال، والخدمات البنكية داخل الصالات.

وعلى صعيد الإنجازات حصد المطار مؤخرًا شهادة اعتماد تجربة العميل (المستوى الثاني) من مجلس المطارات الدولي، وشهادة امتثال معايير ومتطلبات السلامة الإسعافية، التي تعكس الجاهزية العالية للمطار وتطبيق أفضل الممارسات في حماية المرتادين وسلامتهم.

ويأتي هذا النمو المتحقق في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها تجمع مطارات الثاني في تطوير البنية التحتية في المطارات التابعة له، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمسافرين وفق أعلى المعايير العالمية.